Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 7,74 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 7,74 USD. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,74 USD ein. Bei 7,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 209.609 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 40,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 2,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 64,99 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.02.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 743,60 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 673,90 Mio. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Peloton Interactive am 01.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -0,389 USD je Aktie aus.

