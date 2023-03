Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive legt am Montagvormittag zu

Das Papier von Peloton Interactive legte um 09:05 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 8,95 EUR. Bei 8,98 EUR erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 470 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei 28,36 EUR erreichte der Titel am 30.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 68,44 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,85 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 01.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 792,70 USD – eine Minderung von 30,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.133,90 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,950 USD je Peloton Interactive-Aktie.

