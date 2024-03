Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 4,28 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 4,28 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 4,30 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 4,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 343.669 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,02 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2023). Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 64,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,97 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Peloton Interactive gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,98 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 743,60 USD, gegenüber 792,70 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,19 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,501 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

