Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 7,46 USD.

Das Papier von Peloton Interactive befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 7,46 USD ab. Die Peloton Interactive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,43 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,72 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 495.462 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2024 bei 2,83 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 08.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,06 Prozent zurück. Hier wurden 624,00 Mio. USD gegenüber 717,70 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 21.08.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2025 einen Verlust in Höhe von -0,426 USD ausweisen wird.

