Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 8,07 EUR.

Um 09:14 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 8,07 EUR nach oben. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,07 EUR. Bei 7,90 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Bisher wurden via BMN 247 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,45 EUR an. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 50,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Am 04.05.2023 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 748,90 USD – eine Minderung von 22,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 964,30 USD eingefahren.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.08.2023 präsentieren.

2023 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -3,375 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

