Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 7,69 USD.
Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 7,69 USD. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,70 USD. Bei 7,55 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 144.960 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.
Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,61 Prozent. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,19 USD ab. Abschläge von 45,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 606,90 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.
Experten taxieren den Peloton Interactive-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,043 USD je Aktie.
