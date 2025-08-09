Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochabend in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 7,70 USD.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 7,70 USD. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,55 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 653.884 Stück gehandelt.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 4,19 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 643,60 Mio. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Peloton Interactive-Aktie in Höhe von 0,043 USD im Jahr 2026 aus.

