Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 4,36 EUR ab.

Um 09:46 Uhr rutschte die Peloton Interactive-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,36 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 4,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5 Peloton Interactive-Aktien.

Bei 16,45 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 277,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 4,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,19 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Peloton Interactive ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 642,10 USD im Vergleich zu 678,70 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

2024 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,295 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

