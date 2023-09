Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag im Aufwind

So entwickelt sich Peloton Interactive

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 4,74 USD.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,5 Prozent auf 4,74 USD. Zwischenzeitlich stieg die Peloton Interactive-Aktie sogar auf 4,78 USD. Mit einem Wert von 4,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 1.221.258 Stück.

Am 04.02.2023 markierte das Papier bei 17,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 276,56 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2023 (4,31 USD). Mit einem Kursverlust von 9,08 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 23.08.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -3,68 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,39 Prozent auf 642,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 678,70 USD umgesetzt.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2024 -1,295 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

