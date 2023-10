Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,46 USD zu.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 4,46 USD. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 4,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 4,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 742.604 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 299,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Am 26.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,31 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Peloton Interactive gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,68 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,68 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 642,10 USD. Im Vorjahresviertel waren 678,70 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Peloton Interactive am 02.11.2023 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Peloton Interactive möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Peloton Interactive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,292 USD einfahren.

