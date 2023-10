Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag stärker

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,27 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 08:44 Uhr 0,8 Prozent auf 4,27 EUR. Bei 4,27 EUR erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 28 Peloton Interactive-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,45 EUR an. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 74,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 23.08.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -3,68 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 642,10 USD – das entspricht einem Minus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,70 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 31.10.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,292 USD je Peloton Interactive-Aktie.

