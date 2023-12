Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 5,62 EUR.

Um 09:13 Uhr konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 3,1 Prozent auf 5,62 EUR. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 240 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei 16,45 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 65,84 Prozent niedriger. Bei 4,00 EUR fiel das Papier am 02.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,86 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 595,50 USD – eine Minderung von 3,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 616,50 USD eingefahren.

Am 07.02.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -1,479 USD je Aktie aus.

