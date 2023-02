Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag stärker

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 12:17 Uhr im NDB-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 13,00 USD. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 259 Aktien.

Am 30.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,14 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,55 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,66 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 95,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.02.2023 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -1,39 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 792,70 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.133,90 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,936 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Meme-Aktien wie AMC, Peloton & Co. wieder auf dem Vormarsch: Das steckt dahinter

Schwache Aktienjahre voraus? Darum erwartet Börsenkenner Jim Chanos das große Comeback der Short Seller

NASDAQ-Aktie Peloton + 27 Prozent: Peloton Interactive reduziert Verlust - Umsatz bricht ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com