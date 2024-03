Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive steigt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 4,46 USD.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 4,46 USD. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,42 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 724.223 Stück.

Bei 12,02 USD markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 169,81 Prozent Luft nach oben. Am 06.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Am 01.02.2024 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 743,60 USD – das entspricht einem Minus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 792,70 USD in den Büchern gestanden hatten.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -1,501 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen