Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag tiefrot

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,5 Prozent auf 6,40 USD.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 5,5 Prozent auf 6,40 USD. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,39 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 616.452 Stück.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 70,16 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,71 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 57,66 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 06.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 673,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 743,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Peloton Interactive am 01.05.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,389 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

