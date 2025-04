Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 6,60 USD zu.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 6,60 USD. Die Peloton Interactive-Aktie legte bis auf 6,69 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 385.166 Stück.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 65,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 58,91 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Peloton Interactive ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,37 Prozent zurück. Hier wurden 673,90 Mio. USD gegenüber 743,60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Peloton Interactive dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,388 USD je Peloton Interactive-Aktie.

