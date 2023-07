Peloton Interactive Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Peloton Interactive

So bewegt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,7 Prozent auf 7,55 EUR ab.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 08:10 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 7,55 EUR. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,55 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,70 EUR. Zuletzt wechselten 521 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 16,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 118,02 Prozent hinzugewinnen. Am 11.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 20,49 Prozent sinken.

Peloton Interactive gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 748,90 USD im Vergleich zu 964,30 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 24.08.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -3,375 USD je Aktie ausweisen dürften.

