Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 7,69 USD.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 7,69 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,76 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156.847 Peloton Interactive-Aktien.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 41,61 Prozent wieder erreichen. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,19 USD ab. Mit Abgaben von 45,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 606,90 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 643,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,043 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

