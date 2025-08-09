Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 7,54 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 7,54 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,52 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 582.846 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.12.2024 auf bis zu 10,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 4,19 USD. Mit Abgaben von 44,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 606,90 Mio. USD – eine Minderung von 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 643,60 Mio. USD eingefahren.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,043 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

