Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,71 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 08:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 5,71 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Peloton Interactive-Aktie bei 5,71 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 5,71 EUR. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 292 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,45 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 188,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2023 bei 3,92 EUR. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 31,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 02.11.2023 vor. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 595,50 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 616,50 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,479 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

