Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 5,67 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,3 Prozent auf 5,67 USD. Das Tagestief markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 5,59 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,82 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.786.081 Peloton Interactive-Aktien.

Bei 17,83 USD markierte der Titel am 04.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 214,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (4,28 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Peloton Interactive gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -1,20 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 595,50 USD im Vergleich zu 616,50 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 01.02.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,451 USD je Peloton Interactive-Aktie.

