Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive schiebt sich am Vormittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 5,40 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 08:00 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 5,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 150 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 204,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 3,92 EUR. Abschläge von 27,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Peloton Interactive ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -1,20 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 595,50 USD im Vergleich zu 616,50 USD im Vorjahresquartal.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Peloton Interactive möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

2024 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,451 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an