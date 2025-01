Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 8,13 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 8,13 USD. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,03 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,30 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 342.017 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,95 Prozent. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,71 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 200,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 31.10.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 586,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 595,50 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.02.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.02.2026 dürfte Peloton Interactive die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,417 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

