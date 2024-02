Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 4,61 USD.

Um 11:54 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,61 USD ab. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 238 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 14,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 211,50 Prozent wieder erreichen. Bei 3,96 USD fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 01.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 743,60 USD – eine Minderung von 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 792,70 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -1,500 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen