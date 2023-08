Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 5,92 USD.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 5,92 USD. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,97 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,82 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.002.000 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,83 USD) erklomm das Papier am 04.02.2023. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 201,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.08.2023 bei 5,05 USD. Abschläge von 14,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 23.08.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,68 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,68 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 642,10 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,70 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,39 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,282 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie bricht ein: Peloton macht mehr Verlust als erwartet

Ausblick: Peloton legt Quartalsergebnis vor

Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt?