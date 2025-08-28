Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive legt am Freitagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 7,69 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 7,69 USD. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,71 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,57 USD. Zuletzt wechselten 203.652 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 4,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2025 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Peloton Interactive-Aktie in Höhe von 0,043 USD im Jahr 2026 aus.

