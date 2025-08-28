Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagabend im Plus

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 7,64 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 7,64 USD. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,71 USD. Bei 7,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 859.083 Peloton Interactive-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 29,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,19 USD ab. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 82,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Peloton Interactive gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 643,60 Mio. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,043 USD je Peloton Interactive-Aktie.

