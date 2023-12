Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 6,32 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 16:08 Uhr 0,6 Prozent. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,49 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.391.071 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,83 USD. Dieser Kurs wurde am 04.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 182,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Bei einem Wert von 4,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 32,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 595,50 USD im Vergleich zu 616,50 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2024 -1,479 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

