Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive springt am Vormittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 7,5 Prozent auf 5,70 EUR zu.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:09 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,5 Prozent auf 5,70 EUR. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,70 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 345 Peloton Interactive-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,45 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 188,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,92 EUR fiel das Papier am 02.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 02.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,41 Prozent auf 595,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 616,50 USD in den Büchern gestanden.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,450 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

