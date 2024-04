Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verbilligt sich am Nachmittag

So bewegt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 3,24 USD.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 3,24 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 3,18 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 262.939 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 9,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 204,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 11,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 743,60 Mio. USD – eine Minderung von 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 792,70 Mio. USD eingefahren.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Peloton Interactive dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,498 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

