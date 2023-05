Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag in Grün

Um 16:08 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 7,09 USD. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,44 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.887.891 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.02.2023 markierte das Papier bei 17,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 151,48 Prozent Luft nach oben. Bei 6,62 USD erreichte der Anteilsschein am 13.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,63 Prozent.

Peloton Interactive veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,79 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -2,27 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,34 Prozent auf 748,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 964,30 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -3,374 USD je Aktie aus.

