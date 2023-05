Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagvormittag gesucht

Um 08:53 Uhr ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 6,59 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,59 EUR an. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 6,47 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 500 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 15,23 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 131,08 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,27 EUR am 12.05.2023. Abschläge von 4,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.05.2023 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,79 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,27 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 748,90 USD, gegenüber 964,30 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,34 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Peloton Interactive am 24.08.2023 präsentieren.

2023 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -3,374 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com