Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Peloton Interactive

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 4,35 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 11:15 Uhr 1,2 Prozent. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.383 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2023 markierte das Papier bei 17,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 309,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 4,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 1,61 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 23.08.2023. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,68 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Peloton Interactive im vergangenen Quartal 642,10 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peloton Interactive 678,70 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Peloton Interactive die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,292 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

