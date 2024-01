Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochvormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 5,22 EUR.

Das Papier von Peloton Interactive befand sich um 08:52 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,6 Prozent auf 5,22 EUR ab. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,22 EUR ein. Bei 5,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 7 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,45 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 215,05 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2023 bei 3,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 33,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.11.2023 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 595,50 USD im Vergleich zu 616,50 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2024 -1,450 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an