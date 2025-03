Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive wird am Nachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 6,08 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 6,08 USD abwärts. Die Peloton Interactive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,97 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,10 USD. Bisher wurden heute 269.144 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,11 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 2,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Mit einem Kursverlust von 55,43 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 06.02.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,54 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 673,90 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 743,60 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Peloton Interactive am 01.05.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,389 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

