Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag auf rotem Terrain

Das Papier von Peloton Interactive befand sich um 31.05.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 13,46 EUR ab. Bei 13,42 EUR markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 13,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.890 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,58 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 87,72 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,31 EUR. Dieser Wert wurde am 10.05.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 44,54 Prozent Luft nach unten.

Am 10.05.2022 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -0,03 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 964,30 USD – das entspricht einem Minus von 23,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.262,30 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 15.09.2022 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -1,643 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie im Sturzflug: Peloton schreibt tiefrote Zahlen

Teladoc-Aktie: Cathie Woods Innovations-Favorit vor zahlreichen Herausforderungen

Preissenkungen und teurere Abos: So will Peloton den Kundenkreis vergrößern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com