Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Mittag gestärkt

Das Papier von Peloton Interactive legte um 09:08 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 6,55 EUR. Bei 6,55 EUR markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,55 EUR. Zuletzt wechselten 5 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 151,37 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,00 EUR. Dieser Wert wurde am 11.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 8,33 Prozent wieder erreichen.

Am 04.05.2023 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,27 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 748,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 964,30 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 24.08.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -3,374 USD je Aktie ausweisen dürften.

