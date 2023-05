Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 6,99 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 6,95 USD. Bei 6,98 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 974.645 Stück gehandelt.

Bei 17,83 USD markierte der Titel am 04.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 155,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2023 bei 6,62 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 04.05.2023 vor. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,27 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 748,90 USD – eine Minderung von 22,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 964,30 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Peloton Interactive am 24.08.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -3,374 USD ausweisen wird.

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com