Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagmittag ohne große Veränderung

Kursverlauf

Die Aktie von Peloton Interactive zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Peloton Interactive-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 4,63 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 12:01 Uhr bei 4,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 12.161 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 17,83 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 285,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 4,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 7,56 Prozent wieder erreichen.

Am 23.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 642,10 USD in den Büchern – ein Minus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 678,70 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Peloton Interactive am 02.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2024 -1,285 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an

Die bestbezahlten CEOs und Konzernlenker der USA

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie bricht ein: Peloton macht mehr Verlust als erwartet