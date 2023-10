Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,9 Prozent auf 4,77 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 4,77 USD. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,77 USD an. Bei 4,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.105.648 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD an. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 73,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,28 USD. Mit einem Kursverlust von 10,18 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 23.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -3,68 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 642,10 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 678,70 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Peloton Interactive am 02.11.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,285 USD ausweisen wird.

