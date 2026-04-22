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PEM-Ausrüstung

NEL-Aktie im Plus: Neuer Auftrag aus den USA - ITM Power-Aktie unbeeindruckt

23.04.26 12:15 Uhr
Wasserstoff-Aktien im Fokus: US-Auftrag lässt NEL ASA steigen - ITM Power-Aktie wenig bewegt | finanzen.net

Das norwegische Unternehmen NEL ASA hat erneut einen wichtigen Auftrag im wachsenden Wasserstoffmarkt an Land gezogen.

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• NEL-Tochter zieht US-Auftrag an Land
• Erste NEL-Anlage, die von einem öffentlichen Versorger betrieben wird
• Überschüssige Energie aus Wasserkraftwerk wird in Wasserstoff umgewandelt

Der Wasserstoffkonzern NEL gab am Donnerstag per Pressemitteilung bekannt, dass seine US-Tochter NEL Hydrogen US einen Auftrag über rund 7 Millionen US-Dollar für containerisierte PEM-Elektrolyseur-Ausrüstung erhalten hat, die in den Vereinigten Staaten eingesetzt werden soll. Der Auftrag stammt von dem US-Versorger Douglas County Public Utility District (DCPUD) im US-Bundesstaat Washington und markiert einen weiteren Schritt in der Kommerzialisierung von grünem Wasserstoff im öffentlichen Versorgungssektor.

Bereits vor einigen Tagen hatte die NEL-Tochter einen Auftrag für containerisierte PEM-Elektrolyseure im gleichen Wert für ein europäisches Projekt erhalten.

Flexibilisierung eines Wasserkraftsystems durch Elektrolyse

Im Zentrum des neuen Projekts mit DCPUD steht die intelligente Kopplung von Wasserkraft und Elektrolyse. Statt überschüssige Energie aus dem Wasserkraftwerk des Versorgers ungenutzt zu lassen oder die Generatoren der Anlagen regelmäßig herunter- und hochzufahren, soll der PEM-Elektrolyseur diese Energie aufnehmen und in Wasserstoff umwandeln. Dadurch wird das Stromnetz entlastet, während gleichzeitig ein speicherbarer Energieträger entsteht. Laut Unternehmensangaben kann diese Betriebsweise den Verschleiß an Turbinen reduzieren und die Effizienz des Gesamtsystems erhöhen.

Diese Form der Sektorkopplung gilt in der Energiebranche als ein zentraler Baustein der Dekarbonisierung, da sie nicht nur die Integration erneuerbarer Energien erleichtert, sondern auch neue Nutzungspfade für Stromüberschüsse eröffnet. Denn der erzeugte Wasserstoff kann auch für andere hochwertige Anwendungen genutzt werden.

Öffentliche Versorger als neue Wasserstoffakteure

Bemerkenswert an dem Auftrag ist vor allem der Abnehmer: DCPUD ist ein öffentlich reguliertes Versorgungsunternehmen, das aktiv an der Entwicklung gesetzlicher Rahmenbedingungen für die Wasserstoffproduktion und -vermarktung beteiligt war. Damit tritt erstmals eine kommunale Energieinstitution als Betreiber einer grünen Wasserstoffanlage in Erscheinung, was die Marktstruktur potenziell nachhaltig verändern könnte. NEL-CCO Todd Cartwright spricht in der Pressemitteilung davon, dass dies "die erste von uns verkaufte Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff sein wird, die von einem öffentlichen Versorgungsunternehmen betrieben wird".

Technologischer Fokus: PEM-Elektrolyse in Containerbauweise

Die gelieferten Systeme basieren auf der Proton-Exchange-Membrane-Technologie (PEM), die insbesondere durch ihre hohe Dynamik und schnelle Lastwechselfähigkeit für den Einsatz in Kombination mit erneuerbaren Energien geeignet ist. Die containerisierte Bauweise erlaubt zudem eine modulare Installation und vergleichsweise kurze Inbetriebnahmezeiten, was Projekte dieser Art wirtschaftlich attraktiver macht.

So reagiert die NEL-Aktie

Die NEL-Aktie reagiert am Donnerstag an der EURONEXT in Oslo mit einem Kursplus von zeitweise 1,82 Prozent auf 2,24 NOK auf den neuen Auftrag.
Im Windschatten von NEL geht es für den Anteilsschein des Wasserstoffkonzerns ITM Power jedoch knapp nach unten: Die ITM-Aktie verliert in London zeitweise 0,08 Prozent auf 1,40 Pfund.

Carolin Ludwig, Redaktion finaznen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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