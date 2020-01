Pembina Pipeline kündigt Dividende für Januar an

Das kanadische Energietransportunternehmen Pembina Pipeline Corporation (ISIN: CA7063271034, Toronto: PPL) zahlt für den Monat Januar 2020 eine Dividende von 0,21 CAD, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 14. Februar 2020 (Record date: 24. Januar 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 2,52 CAD an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 50,11 CAD liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,03 Prozent (Stand: 9. Januar 2020). Das Unternehmen Pembina Pipeline ist 1954 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Calgary, Kanada. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 1,7 Mrd. CAD (Vorjahr: 2,05 Mrd. CAD), wie am 1. November 2019 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 370 Mio. CAD (Vorjahr: 334 Mio. CAD).

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Börse von Toronto mit 4,11 Prozent im Plus (Stand: 9. Januar 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 25,09 Mrd. CAD.

Redaktion MyDividends.de