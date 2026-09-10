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Pendler in Stuttgart atmen auf: Wochenlange S-Bahn-Sperrung endet

STUTTGART (dpa-AFX) - Aufatmen bei hunderttausenden Pendlerinnen und Pendlern im Großraum Stuttgart: Die Bauarbeiten an der wichtigen Stammstrecke der Stuttgarter S-Bahn neigen sich dem Ende zu. Die Arbeiten liefen planmäßig. Man rechne mit einer pünktlichen Inbetriebnahme nach Ende der Sperrung, teilte ein Bahnsprecher mit. Dem Plan zufolge sollen die S-Bahnen in der Stuttgarter Innenstadt ab Samstag, 4.00 Uhr, wieder regulär verkehren.

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Die Sperrung hatte in diesem Jahr länger als in den Jahren zuvor gedauert - nämlich acht Wochen. Seit Mitte Juli waren auf der Tunnelstrecke zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Vaihingen keine Züge unterwegs. Hinzu kamen noch weitere kürzere Baustellen rund um Stuttgart, die weitere Einschränkungen mit sich brachten.

Grund für die Bauarbeiten waren auch in diesem Jahr Arbeiten im Zuge der Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens. Außerdem erneuerte die Bahn auch noch die Gleise in der Wendeschleife der S-Bahn nahe der Haltestelle Schwabstraße. Weil diese Arbeiten nicht parallel zu den anderen stattfinden konnten, mussten sie vor den Sommerferien erledigt werden, so dass die Sperrung in diesem Jahr länger dauerte.

Weitere Sperrung 2027 noch unklar

Wegen der Bauarbeiten hatten die rund 350.000 Fahrgäste, die die Stuttgarter S-Bahn täglich nutzen, in der Stuttgarter Innenstadt auf Ersatzbusse umsteigen müssen. Betroffen von der Sperrung waren auch der Fern- und Regionalverkehr. Weil im oberirdischen Teil des Hauptbahnhofs Gleise für die S-Bahn benötigt wurden, konnten nicht alle Regional- und Fernzüge dort halten und stoppten Ersatzweise in Esslingen am Neckar oder Vaihingen (Enz).

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Ob sich die Fahrgäste auch in den nächsten Sommerferien wieder auf größere Sperrungen einstellen müssen, steht einem Bahnsprecher zufolge noch nicht fest. Die erforderlichen Sperrungen für das neue Inbetriebnahmekonzept von Stuttgart 21 und Digitalem Knoten und notwendige Arbeiten an der bestehenden Infrastruktur würden derzeit aufeinander abgestimmt. "Deshalb kann die Deutsche Bahn (DB) derzeit noch keine verbindliche Aussage zu einer Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke im Sommer 2027 treffen", sagte der Sprecher. Ende Juni hatte die Bahn die Eröffnung des neuen Tiefbahnhofs in der Stuttgarter Innenstadt um weitere fünf Jahre auf 2031 verschoben./dna/DP/zb

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