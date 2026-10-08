Penguin Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

08.10.26 06:35 Uhr

Penguin Solutions hat am 06.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Penguin Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 566,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 337,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Penguin Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 26,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net