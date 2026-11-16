Intel-Aktie unter Druck: Was deutsche Anleger zur US-Sammelklage wissen müssen

Pensionsfonds klagt

Ein Pensionsfonds wirft dem Chipkonzern vor, die PC-Schwäche zu spät offengelegt zu haben, doch was bedeutet das für Anleger, die im Klagezeitraum gekauft haben?

• Betroffene Anleger können bis Januar 2027 einen Antrag stellen, um als Lead Plaintiff aufzutreten, und sollten ihre Kaufunterlagen aufbewahren, da eine mögliche Entschädigung noch nicht feststeht.

• Die Klage fokussiert sich auch auf die Kapitalerhöhung im August und die prognostizierten Umsätze, die von den Klägern als zu optimistisch kritisiert werden, während Analysten die Aktie überwiegend neutral bewerten.

• Ein Pensionsfonds aus Michigan hat Intel wegen angeblicher Verzögerung bei der Offenlegung schwacher PC-Verkäufe und Lagerüberhänge verklagt, was zu einem vorbörslichen Kursrückgang der Aktie führte.

Ein Pensionsfonds aus Michigan führt die Klage gegen Intel an

Kapitalerhöhung im August rückt in den Fokus der Kläger

Analysten sehen die Aktie mehrheitlich neutral

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Intel muss sich einer mutmaßlichen Sammelklage stellen. Anleger reagieren prompt und schicken den Anteilsschein vorbörslich an der NASDAQ um 4,91 Prozent auf 56,73 US-Dollar abwärts.

Ein Pensionsfonds aus Michigan wirft dem Konzern vor, die Folgen einer länger anhaltenden PC-Flaute verschleiert zu haben. Die Aktie brach am 30. Oktober um 28,6 Prozent ein, nachdem Intel einen enttäuschenden Ausblick veröffentlicht hatte und die anhaltende PC-Schwäche deutlich wurde. Für betroffene Aktionäre stellt sich nun die Frage, welche Rolle sie in dem Verfahren spielen können und ob sie möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung haben.

Pensionsfonds wirft Intel späte Offenlegung vor

Die Klage wurde am Freitag beim Bundesgericht in San Jose, Kalifornien, eingereicht, wie Reuters meldete. Sie richtet sich nach Angaben der Klägeranwälte von Robbins Geller gegen Intel und mehrere Top-Manager. Ihnen werden Verstöße gegen den Securities Exchange Act von 1934 vorgeworfen. Konkret sollen sie zu spät offengelegt haben, wie schwächere PC-Verkäufe und ein Lagerüberhang den Umsatz belasten würden.

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Laut Klageschrift sollen OEM- und Vertriebspartner auf unverkauften PC-Beständen gesessen haben. Gleichzeitig hätten Substratengpässe verhindert, die Produktion von Rechenzentrums-CPUs hochzufahren. Positive KI-Effekte seien dadurch von der Schwäche im PC-Geschäft überkompensiert worden. Dabei handelt es sich um Vorwürfe der Kläger, nicht um gerichtlich festgestellte Tatsachen. Intel reagierte zunächst nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Ob die Anschuldigungen vor Gericht Bestand haben, ist noch offen. Für die Aktionäre steht zunächst die Frage im Raum, welche Rolle sie im Verfahren übernehmen können und welche Voraussetzungen dafür gelten.

Kapitalerhöhung und Prognose als Streitpunkte

Als einen zentralen Streitpunkt führt die Klage die Kapitalaufnahme Mitte August an. In der Klageschrift ist mit Blick auf das dritte Quartal von einem „desaströsen“ Ergebnis die Rede. Damals verkaufte Intel Aktien im Wert von 23 Milliarden US-Dollar zu jeweils 95 US-Dollar. Mit dem Erlös sollte der Ausbau des Auftragsfertigungsgeschäfts finanziert werden, einem Kernstück der Strategie von CEO Lip-Bu Tan.

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Ende Oktober meldete Intel für das dritte Quartal einen Umsatz von 16,5 Milliarden US-Dollar und damit ein Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das vierte Quartal stellte der Konzern allerdings lediglich 15 bis 16 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Laut den Klägeranwälten liegt diese Prognose rund 1,5 Milliarden US-Dollar unter dem Analystenkonsens.

CFO David Zinsner erklärte in der Mitteilung, Intel rechne damit, dass die PC-Flaute mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2027 anhalten werde. Auch CEO Tan zeigte sich laut Reuters enttäuscht über Lieferengpässe und eine „beispiellose Speicherknappheit“. Die Kläger sehen darin eine Bestätigung ihrer Vorwürfe, wonach Intel die Belastungen durch die PC-Schwäche und den Lagerüberhang zu spät offengelegt habe.

Analysten bleiben bei der Intel-Aktie mehrheitlich neutral

Auch bei den Analysten überwiegt derzeit die Zurückhaltung. Der Konsens lautet Hold: Von 33 Analysten empfehlen sieben die Aktie zum Kauf, 25 votieren für Halten und einer für Verkauf. Das zeigen die jüngsten Analystendaten: Das durchschnittliche Kursziel liegt auf TipRanks bei 90,93 US-Dollar und damit unter dem Preis der Kapitalerhöhung im August.

Citi senkte Anfang des Monats das Kursziel von 130 auf 100 US-Dollar, bestätigte aber die Kaufempfehlung (Buy). Analyst Atif Malik begründete damit eine weiterhin positive Einschätzung. TD Cowen reduzierte kurz zuvor durch Analyst Joshua Buchalter das Kursziel von 95 auf 75 US-Dollar und beließ die Einstufung auf Hold.

Damit wurden die Kursziele nach dem Einbruch zwar deutlich zurückgenommen, die Einschätzungen der Analysten blieben jedoch überwiegend neutral. Die laufende Klage kommt somit zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt die Perspektiven und Bewertung der Intel-Aktie ohnehin neu beurteilt.

Was betroffene Intel-Aktionäre jetzt tun können

Der nächste wichtige Termin im Verfahren ist der 12. Januar 2027. Bis dahin können Anleger, die zwischen dem 23. Juli und dem 29. Oktober 2026 Intel-Stammaktien gekauft haben, beantragen, die Rolle des sogenannten Lead Plaintiff zu übernehmen. Dafür müssen sie bei Gericht einen entsprechenden Antrag stellen und ihre Eignung als Vertreter der Anlegergruppe nachweisen. Die Frist betrifft allerdings nur Anleger, die diese Rolle übernehmen möchten. Wer lediglich eine mögliche Entschädigung anstrebt, muss sich nicht als Lead Plaintiff bewerben.

Auch deutsche Anleger können grundsätzlich von der US-Sammelklage betroffen sein. Entscheidend ist, ob sie im genannten Zeitraum Intel-Stammaktien erworben haben und ihre Transaktionen unter den Anwendungsbereich des US-Verfahrens fallen. Ob auch Käufe über deutsche Handelsplätze erfasst sind, lässt sich anhand der bisherigen Klageankündigung nicht abschließend klären.

Wer eine mögliche Entschädigung erhalten möchte, muss derzeit noch keinen Antrag stellen. Betroffene Anleger sollten jedoch ihre Kauf- und Verkaufsabrechnungen sowie Depotauszüge aufbewahren. Daraus müssen sich insbesondere Kaufdatum, Stückzahl und Kaufpreis nachvollziehen lassen. Sollte es zu einem Vergleich oder einem Urteil zugunsten der Kläger kommen, wird ein gesondertes Verfahren zur Anmeldung und Prüfung möglicher Entschädigungsansprüche eingerichtet. Ob und in welcher Höhe Anleger tatsächlich Geld zurückerhalten, ist derzeit offen.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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