Sunrise Energy Metals-Aktie springt nach Zusage von 400 Millionen US-Dollar vom Pentagon zweistellig hoch

Pentagon-Deal

10.08.26 15:17 Uhr

Eine Zusage des US-Kriegsministeriums über 400 Millionen US-Dollar schickt die Sunrise-Aktie zweistellig nach oben, denn die geplante Scandiummine soll den Westen unabhängiger von China machen.

• Der Kredit ist Teil einer US-Regierungsinitiative von rund 3 Milliarden US-Dollar zur Sicherung kritischer Rohstoffketten im Verteidigungsbereich, wobei Scandium als strategisch wichtiger Rohstoff gilt.

US-Kriegsministerium sagt Sunrise Energy Metals 400 Millionen US-Dollar zu

Finanzierung für die geplante Scandiummine im Syerston-Projekt in Australien

Lockheed Martin sichert sich bereits ein Viertel der künftigen Produktion

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Das Office of Strategic Capital des US-Kriegsministeriums, wie das frühere Verteidigungsministerium seit einer Umbenennung heißt, sagt dem australischen Bergbauunternehmen Sunrise Energy Metals eine bedingte Kreditzusage über 400 Millionen US-Dollar zu, und die Anteile schlossen daraufhin in Sydney 16,07 Prozent höher bei 18,49 AUD. Das Kapital soll den Aufbau einer vollständigen Lieferkette für Scandium finanzieren, beginnend mit der geplanten Mine im Syerston-Projekt im australischen Bundesstaat New South Wales.

Scandium als strategischer Rohstoff

Scandium zählt zu den seltenen Metallen und gilt als besonders strategisch, weil es Aluminium deutlich verstärkt, dabei aber leicht und hitzebeständig bleibt. Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie setzen darauf ebenso wie Betreiber von Rechenzentren, die belastbare Stromversorgung für Rechenleistung benötigen. Bislang fällt Scandium fast ausschließlich als Nebenprodukt anderer Bergbauprojekte an, und China dominiert sowohl die Förderung als auch die Weiterverarbeitung. Im vergangenen Jahr schränkte China den Export von Scandium für Verteidigungsprodukte ein, was die Suche der USA nach alternativen Lieferanten beschleunigte. Mit Syerston soll laut Sunrise die weltweit erste Mine entstehen, die Scandium als Hauptprodukt statt als Beiprodukt fördert.

Lockheed Martin sichert sich Zugriff

Der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Lockheed Martin hatte sich bereits im vergangenen Jahr eine Option auf bis zu 15 Tonnen Scandiumoxid jährlich für die ersten fünf Betriebsjahre der Mine gesichert, umgerechnet rund ein Viertel der geplanten Produktion. Diese Abnahmezusage unterstreicht, dass es bei dem Kredit des Pentagon nicht um eine reine Finanzspritze geht, sondern um den Aufbau einer Lieferkette, die von der Mine bis zum fertigen Bauteil in westlicher Hand bleibt. Sunrise-Chairman Robert Friedland bezeichnete die Zusage als einen Meilenstein für das Unternehmen und die australische Bergbaubranche.

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Teil einer größeren Rohstoffoffensive

Der Kredit für Sunrise ist Teil einer breiter angelegten Initiative der US-Regierung, die insgesamt rund 3 Milliarden US-Dollar in Rohstoffprojekte mit Bezug zur Verteidigungsindustrie stecken will. David Lorch, Direktor des Office of Strategic Capital und Berater des für Rüstungsbeschaffung zuständigen stellvertretenden Kriegsministers Steve Feinberg, ordnete die Sicherung kritischer Rohstoffketten als nationale Sicherheitspriorität der Regierung von Präsident Donald Trump ein.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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