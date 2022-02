Pentagon: Russland hat bislang rund 250 Raketen auf Ukraine gefeuert

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben eines ranghohen Vertreters des US-Verteidigungsministeriums bis Samstagnachmittag (MEZ) mehr als 250 Raketen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. Es habe sich zumeist um Kurzstreckenraketen gehandelt, sagte der Vertreter des Pentagons am Samstag in einem Briefing für Journalisten. Entgegen russischer Behauptungen träfen die Geschosse "ohne Zweifel" auch "zivile Infrastruktur und Wohngebiete", sagte er einer Mitschrift des Pentagons zufolge. Es sei unklar, ob dies vorsätzlich oder versehentlich geschehe./jbz/DP/stk