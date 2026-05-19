DAX24.401 +0,4%Est505.851 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4900 -3,8%Nas25.871 -0,8%Bitcoin66.229 +0,1%Euro1,1599 -0,1%Öl110,8 -0,2%Gold4.469 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX schließt etwas höher -- Wall Street letztlich tiefer -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- Intel, ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA im Fokus
Top News
Unverzichtbar für NVIDIA und Co.: Warum die TSMC-Aktie zum großen Gewinner der nächsten KI-Ära werden könnte Unverzichtbar für NVIDIA und Co.: Warum die TSMC-Aktie zum großen Gewinner der nächsten KI-Ära werden könnte
NVIDIA vor Bilanz: In diese US-Aktien hat der Chipriese im 1. Quartal 2026 investiert NVIDIA vor Bilanz: In diese US-Aktien hat der Chipriese im 1. Quartal 2026 investiert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pentagon: Truppenreduzierung trifft Polen nur 'vorübergehend'

20.05.26 05:28 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die geplante Reduzierung der US-Truppen in Europa betrifft laut dem US-Verteidigungsministerium auch den Nato-Verbündeten Polen - allerdings nur vorübergehend. Die USA reduzieren die Zahl ihrer Kampfbrigaden (BCT) in Europa von vier auf drei und damit auf den Stand von 2021, wie Sean Parnell, Chef-Sprecher des Pentagons, auf X mitteilte. "Dies führt zu einer vorübergehenden Verzögerung bei der Entsendung von US-Streitkräften nach Polen, das ein vorbildlicher Verbündeter der USA ist." Nähere Angaben zum Zeitplan machte er nicht.

Über die Stationierung von US-Truppen in Polen hatte es zuvor Verwirrung gegeben: Vergangenen Woche hatte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen Beamten des Pentagons berichtet, die USA stoppten die Entsendung einer Kampfbrigade von 4.000 Soldaten. Eigentlich wurde demnach erwartet, dass die Soldaten für einen auf neun Monate angelegten Einsatz in Polen stationiert werden.

Pentagon: Entsendung ist von weiterer Prüfung abhängig

Am Dienstag teilte Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz mit, sein US-Amtskollege Pete Hegseth habe bestätigt, dass sich das Engagement der USA für die Sicherheit Polens nicht ändere. US-Vizepräsident JD Vance sagte zudem, es handele sich um eine übliche Verzögerung bei einer Rotation.

Der Sprecher des Pentagons teilte hingegen mit, die Entsendung der Truppe werde von einer umfassenden Prüfung abhängig gemacht. Zentral seien dafür die Herausforderungen der USA, aber auch die Fähigkeit der europäischen Verbündeten, eigene Streitkräfte beizusteuern.

Das Pentagon bleibe dabei in enger Abstimmung mit Polen und werde zu einem späteren Zeitpunkte weitere Details nennen. "Polen hat sowohl die Fähigkeit als auch die Entschlossenheit bewiesen, sich zu verteidigen", schrieb Parnell. "Andere Nato-Verbündete sollten diesem Beispiel folgen."/jcf/DP/zb