Pentixapharm: 2027 dürfte wichtige Fortschritte bringen

Pentixapharm hat sich die Mittel für die Phase-III-Studie mit PentixaFor gesichert, muss den Start mit dem ersten Patienten aber leicht verschieben. Am übergeordneten Zeitplan hält das Unternehmen dennoch fest – und 2027 könnte ein weiterer Impuls hinzukommen.

Pentixapharm hat im laufenden Jahr eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 20,4 Mio. Euro platziert und so die Finanzierung nach Einschätzung des Unternehmens bis in das Jahr 2028 gesichert. Das wird nun genutzt, um eine Phase-III-Studie für das PET/CT-Diagnostikum PentixaFor voranzutreiben. PentixaFor ist ein radiopharmazeutisches Diagnostikum, das bei bestätigtem primärem Aldosteronismus zeigen soll, ob eine oder beide Nebennieren übermäßig Aldosteron produzieren. Dies soll die Entscheidung zwischen einer Operation und einer medikamentösen Behandlung unterstützen. Primärer Aldosteronismus ist eine häufige, oft nicht erkannte hormonelle Ursache von Bluthochdruck.

Deutliche Verbesserung

Bislang ist für diese Unterscheidung eine aufwendige und invasive Nebennierenvenen-Katheterisierung erforderlich. Diese könnte mit PentixaFor durch bildgebende Verfahren ersetzt werden. Damit würde sich im Fall einer Zulassung ein großer Markt eröffnen.

Start mit erstem Patienten in 2027

Die dafür notwendige Studie, von Pentixapharm mit „PANDA“ betitelt, ist auf die USA ausgerichtet und soll 325 Patienten einschließen. Sie hat im Juni grünes Licht von der FDA erhalten, außerdem wurde im Juli der Fast-Track-Status für die diagnostische Subtypisierung bei Erwachsenen mit bestätigtem primärem Aldosteronismus erteilt. Zu dem im August 2026 eingereichten Studienprotokoll hat die FDA keine Bedenken geäußert und die zentrale US-Ethikkommission hat Protokoll und Einwilligungsunterlagen genehmigt. Das Unternehmen arbeitet auf dieser Basis intensiv an der Vorbereitung. Ursprünglich war vorgesehen, noch in diesem Jahr mit dem ersten Patienten zu starten, doch das ließ sich so nicht realisieren, insbesondere da die Verhandlungen mit den Prüfzentren etwas mehr Zeit benötigen als erwartet. Aber Pentixapharm geht davon aus, mit dem ersten Patienten im ersten Quartal 2027 zu starten. Danach soll die Patientenzahl zügig zulegen, so dass der übergeordnete Zeitplan nicht angepasst werden musste. Ein Marktstart in den USA wird weiterhin für 2030 anvisiert, wenn die Studie erfolgreich verläuft und zur Zulassung führt.

Partnersuche läuft

Für das Unternehmen ist der Start mit dem ersten Patienten der nächste wichtige Meilenstein – und ein Auslöser für die Gewinnung eines möglichen Partners. Die Suche nach geeigneten Kandidaten für ein Auslizenzierungs- oder Partnerschaftsabkommen wurde daher intensiviert. Ein potenzieller Partner könnte beispielsweise einen Finanzierungsbeitrag zur Studie leisten und bereits die Kommerzialisierung vorbereiten. Ein Abschluss ist frühestens für 2027 denkbar, sofern das Management die wirtschaftlichen Konditionen als attraktiv einstuft.

Abschluss wäre wichtiges Signal

Die Gewinnung eines potenten Partners wäre aus unserer Sicht ein ganz wichtiges Signal auch für die Börse, das das Potenzial von PentixaFor weiter untermauert und nach unserer Einschätzung eine Neubewertung der Aktie einleiten könnte. In jüngster Zeit hat der Kurs unter der leichten Verzögerung beim Start der Studie etwas gelitten, aber spätestens 2027 könnte sich der Blick auf die Aktie mit weiteren Fortschritten wieder ändern.

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Erstellung am 05.11.26 um 08:22 Uhr.

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