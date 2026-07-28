Pentixapharm: Mit gutem Polster in die entscheidende Phase

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Pentixapharm hat die Kapitalerhöhung vollständig platziert und sich damit frisches Kapital für den geplanten Start der PANDA-Phase-3-Studie gesichert. Für die Aktie ist das ein wichtiges Signal, denn die Finanzierung war bislang die zentrale offene Flanke der Equity-Story.

Die Pentixapharm Holding AG hat die am 1. Juli beschlossene Kapitalerhöhung vollständig platziert. Insgesamt wurden 11,0 Mio. neue Aktien zu einem Preis von 1,85 Euro je Aktie ausgegeben, woraus dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund 20,4 Mio. Euro zufließt. Der Nettoemissionserlös soll vor allem zur Finanzierung zentraler Aktivitäten der PANDA-Phase-3-Zulassungsstudie verwendet werden, mit der eine nicht-invasive Alternative zur Diagnose einer häufigen Bluthochdruckursache klinisch getestet werden soll. Darüber hinaus sollen die Mittel für die weitere Entwicklung des Unternehmens, die Expansion im US-Markt sowie zur Stärkung der Herstellungs- und Lieferstrukturen genutzt werden.

Die Vollplatzierung ist für Pentixapharm eine gute Nachricht. Sie dokumentiert, dass viele Anleger das Chance-Risiko-Profil derzeit als attraktiv einschätzen. Das Fehlschlagrisiko ist zwar auch in Phase-3-Studien erfahrungsgemäß nicht unerheblich, doch zugleich winkt im Erfolgsfall ein sehr großer Markt. Allein in den USA gibt es rund 120 Mio. Menschen mit Bluthochdruck, von denen ein relevanter Teil für eine weitergehende Abklärung auf primären Aldosteronismus infrage kommt.

Hinzu kommt, dass durch die erfolgreiche Finanzierung nun auch die Chancen auf attraktive Lizenzabkommen verbessert wurden, sodass Pentixapharm schon vor Abschluss der Studie einen Teil der bisherigen Entwicklungsleistung monetarisieren könnte.

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Erstellung am 28.07.26 um 8:23 Uhr.

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